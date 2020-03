"Jestem lekarzem. Mówię to, co myślę...". Szumowski o wyborach prezydenckich

W związku z epidemią koronawirusa rząd zdecydował o wprowadzeniu nowych zasad bezpieczeństwa. Jedno z nich zakłada, że nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi m.in. zakupem jedzenia, lekarstw, dojazdu do pracy czy opieki nad bliskimi.

Odnosząc się do zaostrzenia kwarantanny minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił wczoraj na antenie TVN24, że "oczywiście trudno zamknąć wszystkich w domach całkowici", jednak chodzi o "przeciwdziałanie zachowaniom groźnym z punktu widzenia epidemicznego". Jako przykład takich zachowań wymienił tu grille w parkach i spotkania towarzyskie na bulwarach. – Policja ma prawo wylegitymować, jeżeli jest ewidentny brak przesłanek do wyjścia z domu. Jeśli takich rzeczywiście nie ma, może być wystawiony mandat lub sprawa zostanie skierowana do sądu – podkreślił.

Prof. Szumowski został zapytany także o zaplanowane na maj wybory prezydenckie. Dziennikarz zapytał, czy nie ulegnie ewentualnym naciskom politycznym w sytuacji, gdy ich przeprowadzenie będzie wiązało się z ryzykiem dla zdrowia wyborców. – Jestem lekarzem. Jeśli mam decydować o zdrowiu i życiu Polaków, to mówię to, co myślę i tak będzie zawsze – odparł stanowczo.