Tomaszewski o hejtujących Lewandowskiego: Niech ich złapie koronawirus!

Robert Lewandowski wraz z małżonką przekazali milion euro na pomoc w walce z koronawirusem. Pojawiły się jednak głosy krytyki.

Jan Tomaszewski: Była to krytyka chamska i niezrozumiała. Gest Roberta jest bezprecedensowy. To wybitny sportowiec. Dziś pierwsze "dziewiątka" świata, czyli najlepszy środkowy napastnik na świecie! Niewielu wybitnych sportowców zdecydowało się na taki krok, czyli przekazania pieniędzy na walkę z epidemią.

Pojawiły się jednak zarzuty, że Robert Lewandowski ma z czego dawać, bo to niewielki procent jego majątku, który zgromadził, a altruizm to wyręczanie państwa.

Ilu jest takich, którzy mają środki, aby pomagać, ale nie robią tego? Dlatego chylę dziś czoła przed Robertem i jako sportowcem i jako człowiekiem. Co do jego krytyków – ci, którzy to robią pod nazwiskiem, nie mają racji, zupełnie się z nimi nie zgadzam, ale po prostu wyrażają taką opinię. Dużo gorsza jest fala anonimowego hejtu. Wylana przez ludzi, którzy nie osiągnęli w życiu nic, nie mają nawet odwagi powiedzieć, co myślą pod nazwiskiem. Wracając do Roberta Lewandowskiego – jeszcze raz – wielki szacunek dla jego postawy. A anonimowym hejterom, autorom tych bluzgów życzę, by złapał ich koronawirus!

Nie za ostro?

Ci anonimowi hejterzy wypisują rzeczy znacznie ostrzejsze, obraźliwe, nie ponosząc za to żadnej odpowiedzialności. Kilkanaście lat temu poproszono mnie, bym pisał komentarze w jednym z dużych portali. Postawiłem jasne warunki – nie można mnie obrażać anonimowo. Jak ktoś chce – proszę bardzo. Ma inną opinię – możemy dyskutować. Napisze nieprawdę – spotkamy się w sądzie. Anonimowy hejt jest niedopuszczalny. Jego autorzy czują się bezkarni.

Robert Lewandowski przekazał milion euro, które trafią do szpitali przeznaczonych na zakaźne. Pieniądze – 400 tysięcy złotych – przekazał też Kuba Błaszczykowski. Wcześniej wystosował on apel do władz polskiej piłki, by nie kontynuować sezonu. I też został skrytykowany.

Robert Lewandowski i Kuba Błaszczykowski to wybitni piłkarze, którzy mają też prawo powiedzieć więcej. Kuba został zaatakowany przez jednego z prezesów za to, że wyartykułował to, o czym myśleli wszyscy. Nie da się dograć tego sezonu.

Tu jest argument ekonomiczny, są straty finansowe.

Tak, są argumenty o transzy za prawa do transmisji telewizyjnych. Jednak czym jest najlepszy nawet biznes w sytuacji, gdy chodzi o zdrowie i życie zawodników, kibiców, dziennikarzy i działaczy? Ja już to powiedziałem jasno – dopóki nie będzie skutecznej szczepionki, nie pójdę na stadion ani w charakterze eksperta, ani w charakterze kibica!

Przełożone zostały o rok Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, a we wtorek także Igrzyska Olimpijskie w Tokio.

I to jedynie słuszne decyzje. Podobnie jest z ligą. Moim zdaniem już teraz należy nie czekać, ale ogłosić, że sezon jest zakończony, uznajemy aktualne tabele.

To wygeneruje koszty i wielu klubom grozić będzie bankructwo.

Po pierwsze – życie i zdrowie zawodników oraz kibiców jest ważniejsze. Po drugie – tego czarnego scenariusza można uniknąć. W prosty sposób – UEFA musi uznać, że kluby nie muszą płacić całości kontraktów zawodniczych za nierozegrany sezon. W ten sposób koszty można obniżyć. Ale tu musi być decyzja europejskiej federacji.