Pandemia? Jaka pandemia?

Na czoło wysunęła się była modelka Viola Kołakowska, która jest oburzona tym, że jednym z objawów zakażenia może być podwyższona temperatura. I postanowiła zapolemizować z tym faktem.

„Prawda jest taka, że nie ma testów na koronawirusa. Jak można zamknąć miasta, mierzyć temperaturę i wszystkich, którzy mają podwyższoną, zgarniać? Przecież temperaturę można mieć podwyższoną nawet z powodu miesiączki, i co wtedy? Nie będę miała ze swoimi dziećmi kontaktu z powodu miesiączki? To jakiś absurd!” – oburzała się na Instagramie.

Nie podoba jej się także fakt, że Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię koronawirusa. Modelka znalazła bowiem w Internecie opinię niemieckiego lekarza, który podważa sens użycia tego słowa w kontekście koronawirusa. I Violę to przekonało. „Obudźmy się wszyscy!” – zaapelowała. My życzymy jej zdrowia i tego, by nie doświadczyła pandemii na własnej skórze. Pobudka może być bolesna.

Chill w czasach zarazy

Tymczasem blogerka modowa Maffashion, która zachęcała swoich fanów do akcji #zostańwdomu, sama postanowiła z domu wyjść w sprawie absolutnie niezbędnej. Otóż z grupą znajomych wybrała się do sklepu AGD po patelnię. Jak nic, rzecz pierwszej potrzeby. Wytłumaczyła też, że wszystkie patelnie ma już przypalone, ponieważ „nikt w tym domu nie umie gotować, dlatego idziemy kupić kolejne”.

– Przyszliśmy po patelnię, a chyba wyjdziemy z grillem – relacjonowała ze sklepu. Wyjaśniła też, dlaczego kupować patelnię poszła ze znajomymi. – Mamy kwarantannę w cztery osoby, dwie pary. Zamknęliśmy się w domu, wszyscy zdrowi, bez objawów i tak dalej, po konsultacji z lekarzem. [...] Nie byliśmy dzisiaj w żadnej galerii, tylko w osiedlowym sklepie i nie jesteśmy żadną dużą grupą, nie kumulujemy się. Pięć dni siedzę już w zamknięciu, to było jedno wyjście – tłumaczyła się. – Mamy zapas jedzenia, mamy taras, więc chcieliśmy sobie zrobić grilla, ale okazało się, że patelni nie mamy, więc trzeba było po nią wyjść. Ludzie, chill! – zaapelowała.

To taki chill w czasach zarazy. I czego nie rozumiecie, ludzie?