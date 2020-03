Kolejne obostrzenia w Polsce. Premier przedstawił nowe zasady

– Za dużo jest kontaktów międzyludzkich, za dużo osób przebywa na spacerach, na bulwarach – podkreślał premier.

Szef rządu poinformował o szeregu nowych obostrzeń, które zaczynają obowiązywać w Polsce w związku z epidemią koronawirusa. – musimy dalej ograniczać dystans społeczny. Jeżeli chcemy, żeby życie gospodarcze wróciło w ciągu kilku miesięcy do normalności, musimy wprowadzić obostrzenia – tłumaczył.

– Najważniejsza zasada to zasada dystansu społecznego, 2 metry od drugiej osoby, z wyjątkiem opieki nad dzieckiem czy opieki nad niepełnosprawnymi – mówił premier. Odległość należy zachować również na chodnikach.

Wprowadzone zostanie również ograniczenie w dostępie do parków, bulwarów, miejsc rekreacji, plaż. – Widzimy, że nie zachowaliśmy tu dyscypliny – mówił premier.

Będzie również obowiązywał zakaz korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich.

Zamknięte zostaną wszystkie punkty kosmetyczne i fryzjerskie.

– Limit osób przebywających w sklepie – 3 osoby na jedną kasę. W urzędach Pocztowych jest ten limit ograniczony do dwóch osób na jedno okienko. Na bazarach, targowiskach – 3 osoby do jednego straganu. Dodatkowo wprowadzamy obowiązek nakładania rękawiczek – informował premier.

W weekendy zamknięte zostaną wszystkie sklepy budowlane, pozostaną otwarte sklepy spożywcze, apteki i drogerie.

– Wprowadzamy również rozwiązanie, które już praktykują sprzedawcy, w godzinach od 10.00 do 12.00 sklepy są otwarte tylko dla osób starszych powyżej 60 roku życia – dodawał premier. Jednocześnie zaapelował do seniorów, żeby jak najrzadziej chodzili do sklepu, "może raz na dwa dni, nie częściej".

Wprowadzone zostaną również dodatkowe wymogi w zakładach pracy. Konieczny dystans 1,5 metra, ludzie muszą być wyposażeni w środki ochrony osobistej, przede wszystkim środki do dezynfekcji.

– Ograniczamy również działalność hoteli i miejsc noclegowych, podjęliśmy decyzję o ich zamknięciu, z wyjątkiem miejsc wykorzystywanych do kwarantanny i izolacji – podkreślał szef rządu.

Również limit miejsc w autobusach przewoźników prywatnych zostanie zmieniony, na podobnych zasadach, jak w środkach komunikacji publicznej. Ponadto, na czas pandemii odwołane zostają wszystkie zabiegi rehabilitacyjne. Na stacjach benzynowych po każdym kliencie na stacjach miejsca styku muszą być dezynfekowane.

Jak poinformował premier, wprowadzona zostanie również rozszerzona formuła kwarantanny. Od dzisiaj osoby, które będą poddawane kwarantannie będą poddane całkowitej izolacji na dwa tygodnie.

– Unikajmy kontaktu z innymi ludźmi. (...) Wszyscy chcemy, żeby to nieszczęście skończyło się jak najszybciej. To, czy wrócimy do półnormalności gospodarczej w kwietniu zależy własnie od tego. Z każdym niepotrzebnym wyjściem z domu pandemia się przedłuża – apelował premier. – Zdajmy sobie sprawę z tego, że nie przestrzegając zasad, możemy zarazić drugą osobę i ona może umrzeć. Kary będą bezwzględnie egzekwowane przez policję – dodawał.

Obostrzenia zostały wprowadzone na dwa tygodnie.