Gorąco w Sejmie: Poprawki Senatu odrzucone. Zmiany w Kodeksie wyborczym zostają w specustawie

Posłowie po raz kolejny zebrali się dziś, aby pracować nad rządowym projektem pakietu antykryzysowego, nazywanego "tarczą antykryzysową". Projekt to odpowiedź rządu na kryzys wywołany panującą epidemią koronawirusa. Tematem obrad było ok. 80 poprawek złożonych w poniedziałek przez Senat. W głosowaniu odrzucono te wykreślające z noweli specustawy zmiany w Kodeksie wyborczym i w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego.

Parlamentarzyści opozycji są oburzeni sposobem prowadzenia dzisiejszego posiedzenia, o czym informowali na Twitterze. "Rozpoczęło się posiedzenie Sejmu ws. senackich poprawek do 'tarczy'. Poprawki zostaną odrzucone łącznie, w sześciu głosowaniach, bez debaty i bez pytań. Zawnioskowałem o wyjaśnienie jaki był klucz merytoryczny zgrupowania poprawek w te bloki. Marszałek Terlecki odmówił wyjaśnień" – donosi kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak.

O zmianę sposobu prowadzenia obrad wnioskował lider PO Borys Budka. Wnosił także o głosowanie nad każdą poprawką osobno. – To niedopuszczalne by z tej mównicy nie zabrać głosu i nie powiedzieć dlaczego nie chcecie dodatkowych środków z Unii.To jest to miejsce, w którym premier Morawiecki powinien powiedzieć Polakom: oszukaliśmy was – podkreślał polityk.

"Ten Sejm to absolutna farsa. Tabletowy Sejm bez głos" – ocenia Cezary Tomczyk z PO.