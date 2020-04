Skandal wokół warszawskiego MZA. Kilkadziesiąt osób trafiło na kwarantannę

Portal TVP Info przekazał, że szkolenie zaplanowano w dniach 23 - 27 marca. Jednak poważne obostrzenia dotyczące gromadzenia się obowiązują już od 20 marca.

Z informacji przekazanych przez serwis wynika, że szkolenie przerwano dopiero po dwóch dniach. To wtedy okazało się, że jeden z jego uczestników jest zarażony.

"Spotkanie zostało przerwane, a pracownikom zalecono powrót do domu. Według oburzonych pracowników MZA, którzy skontaktowali się z nami, zakażony kierowca wziął udział w szkoleniu, choć był skierowany przez służby sanitarne do kwarantanny. Mimo pozytywnego wyniku tekstu i przerwaniu szkolenia mężczyzna nie został odizolowany. Pojawił się jeszcze w warszawskiej zajezdni przy ulicy Stalowej, a pięciu innych kierowców zamiast udać się natychmiast do domu odwiedziło zajezdnię przy ul. Kleszczowej" – czytamy a portalu.

Ostatecznie 24 kierowców i 5 osób z administracji trafiło na kwarantannę.