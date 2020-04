Prezydent zaakceptuje głosowanie korespondencyjne? Zybertowicz: Są dwa warunki

– Muszą być spełnione dwa warunki – wskazał prof. Zybertowicz pytany, co Andrzej Duda sądzi o głosowaniu korespondencyjnym.

– Pierwszy warunek to ten epidemiczny. Eksperci od sytuacji zdrowotnej kraju muszą uznać, że jest rozsądne uruchomienie takiej procedury. Drugi warunek dla prezydenta nie mniej ważny to jest takie zorganizowanie tych wyborów, żeby one gwarantowały tajność, powszechność, to wszystko co jest zapisane konstytucyjnie. Jeśli uda się tak organizacyjnie zrobić, że te dwa warunki będą spełnione, to prezydent zaakceptuje takie rozwiązanie. Inaczej mówiąc, musi być to bezpieczne zdrowotnie i bezpieczne prawnie – powiedział doradca prezydenta.

– Sądzę, że po świętach eksperci od sytuacji epidemicznej dadzą sygnał, czy jest to rozsądne czy nie. Prezydent cały czas będzie monitorował poziom przygotowań organizacyjnych i oceni, pewnie posiłkując się fachowcami z BBN i oceni, czy procedury organizacyjne zaproponowane i wcielone, które będą mogły być do danego momentu uruchomione, gwarantują bezpieczeństwo prawne wyborów. Bez takiej oceny prezydent na pewno nie podejmie decyzji jak dalej funkcjonować – dodał Andrzej Zybertowicz.

Spór o "wybory kopertowe"

Przypomnijmy, że w czwartek rano serwis RMF FM podał, że z ustaleń dziennikarza rozgłośni wynika, że Prawo i Sprawiedliwość złoży poprawkę do swojego projektu kodeksu wyborczego. Celem wprowadzonych zmian ma być przeprowadzenie wyborów zgodnie z pierwotnym planem, sprzed wybuchu epidemii, 10 maja. Wybory mają być jednak tylko korespondencyjne, a lokale wyborcze będą zamknięte.

Informację potwierdził wicemarszałek Sejmu i przewodniczący klubu PiS Ryszard Terlecki, który poinformował, że Prawo i Sprawiedliwość jeszcze dzisiaj złoży poprawkę do projektu ustawy, na mocy której głosowanie miałoby się odbywać tylko w formie korespondencyjnej, a nie w lokalach wyborczych. – Nie trzeba będzie chodzić do lokalu wyborczego, bo nie będzie lokali wyborczych, tylko głosowanie korespondencyjne. Dziś będzie złożona poprawka – poinformował polityk.

Głosowanie ws. zmian w kodeksie wyborczym odbędzie się prawdopodobnie w piątek.