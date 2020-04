Szef WHO dziękuje prezydentowi Dudzie. "Decyzje w jednym kraju mogą mieć wpływ na wysiłki na całym świecie"

Szef WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, napisał list do prezydenta Andrzeja Dudy, w którym dwukrotnie podziękował prezydentowi RP za podjęte dotychczas kroki w celu zwalczania pandemii koronawirusa. Szef WHO wyraził też przekonanie, że pandemię Covid-19 można zatrzymać. I poprosił prezydenta Andrzeja Dudę o dalsze wsparcie.

"Mam zaszczyt napisać do pana, aby podziękować za wszystkie pana wysiłki na rzecz ograniczenia skali i wpływu pandemii koronawirusa (COVID-19) i poprosić o wsparcie w zakresie katalizowania pilnie potrzebnego, szeroko zakrojonego "ruchu" społecznego w celu powstrzymania tej choroby tak szybko jak możliwe" – pisze w liście do prezydenta Andrzeja Dudy szef WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Świat nie widział nigdy choroby zakaźnej układu oddechowego, takiej jak Covid-19, można ją jednak zatrzymać przez skuteczne strategie reagowania" – twierdzi szef WHO. "Pisząc ten list, chciałbym podsumować serię podstawowych działań, które wymagają pańskiego przywództwa, i które są potrzebne, jeśli świat ma przezwyciężyć globalny kryzys zdrowotny, który naznaczy nasze pokolenie" – wyjaśnia Tedros. Według szefa WHO osobiste zaangażowanie prezydenta Andrzeja Dudy jest potrzebne do "mobilizacji społeczeństwa i pobudzenia ruchu społecznego w celu zwalczania Covid-19". "Wzmocnienie pańskiego głosu i obecności poprzez znaczące kanały multimedialne oraz przekazanie obywatelom opartych na dowodach wskazówek (...) okaże się nieocenione" – podkreśla Tedros. Szef WHO kończy swój list kolejny raz dziękując prezydentowi Andrzejowi Dudzie i wyrażając przekonanie, że rola prezydenta Polski we wpieraniu solidarności między krajami ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia walki z Covid-19, "ponieważ wirus nie jest ograniczony przez geografię ani politykę i decyzje w jednym kraju mogą mieć wpływ na wysiłki na całym świecie". Czytaj także:

