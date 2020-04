117 nowych przypadków koronawirusa, kolejne sześć osób zmarło

Nowe potwierdzone przypadki dotyczą: 39 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 17 z woj. mazowieckiego, 16 z woj. dolnośląskiego, 12 z woj. łódzkiego, ośmiu z woj. świętokrzyskiego, siedmiu z woj. podlaskiego, siedmiu z woj. pomorskiego, czterech z woj. małopolskiego, trzech z woj. warmińsko-mazurskiego, dwóch z woj. lubelskiego, jednej osoby z woj. wielkopolskiego i jednej z woj. lubuskiego.

Resort przekazał, że zmarło sześć kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 89-letnia kobieta ze szpitala w Bytomiu, 67-letni mężczyzna ze szpitala w Katowicach, 75-letni mężczyzna ze szpitala w Zgierzu, 72-letni mężczyzna ze szpitala w Łodzi, 68-letnia kobieta i 66-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu.

Jak dotąd (stan na piątek wieczorem) w skali kraju liczba zakażonych wynosi 3383 osób, 71 z nich zmarło.

Koronawirus w Polsce

W związku z koronawirusem 2 kwietnia hospitalizowanych było 2 158 osób, 174 997 objęto kwarantanną, a 44 491 nadzorem sanitarno-epidemiologicznym – podało w piątek rano statystyki z dnia poprzedniego Ministerstwo Zdrowia.

Informacja, że ktoś jest hospitalizowany to wiadomość, że przebywa w szpitalu. Niekoniecznie oznacza to, że jest nosicielem koronawirusa albo że jest chory na COVID-19. Niektóre osoby mają objawy chorobowe, ale jest to np. grypa. Dopiero po wykonaniu testu wiadomo, czy mamy do czynienia z zakażeniem koronawirusem.

Informacja, że ktoś jest objęty kwarantanną dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Osoba nią objęta przebywa w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie – liczone od dnia ostatniego kontaktu z zakażonym lub od dnia powrotu z regionu ryzyka.

Informacja, że ktoś jest objęty nadzorem epidemiologicznym oznacza, że nie miał bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się stan zdrowia tej osoby. Chodzi np. o pracę w jednym budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa.