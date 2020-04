Oddać wolność ze strachu

Nie ma lepszej broni w walce opresji z wolnością niż strach. Strach zabija racjonalne myślenie i w naturalny sposób wzmacnia zaufanie do władzy, szczególnie jeśli ta gorliwie zapewnia, że wie, co robi, i jest w stanie nas uratować. To oczywiście często nie jest prawda, ale tak to działa na poziomie psychiki człowieka. Tych, których stać w podobnych okolicznościach na samodzielne, krytyczne, niezależne myślenie, jest zawsze mniejszość. I często są piętnowani jako nieodpowiedzialni mąciciele.