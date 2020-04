"Tak wygląda zło". Burza po skandalicznym tekście "Gazety Wyborczej"

"Zbudować lepszy świat jest trudno, bo trzeba się dogadać z władzą starego świata i z tymi, którym jest najlepiej. Ale jeśli nie spróbujemy, będziemy kolejną cywilizacją, która popełni zbiorowe samobójstwo. Nasz świat leci na brzozę. Pull up!" – czytamy w tekście Jacka Żakowskiego na wyborcza.pl. Jest to oczywiste odwołanie do katastrofy smoleńskiej. Jutro mija 10 rocznica tragedii narodowej.

Skandaliczny artykuł wywołał falę komentarzy. "Tak wygląda zło - zło przebrane za dziennikarstwo" – napisał Sławomir Cenckiewicz na Twitterze.