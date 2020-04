"Straciłaś pracę? Jesteś w ciąży? PiS ma dla Ciebie zakaz aborcji". Skandaliczny spot Lewicy Razem

"Straciłaś pracę? Jesteś w ciąży? Co PiS, premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda mają dla Ciebie? Zakaz aborcji. #FalaSprzeciwu #CzarnyProtest" – czytamy na Twitterze partii Razem.

Pod opublikowanym postem pojawiło się mnóstwo komentarzy ostro potępiających taki sposób stawiania sprawy. Internauci pytają twórców wpisu, czy rzeczywiście utrata pracy, to wystarczający powód, żeby zabić nienarodzone dziecko.

Na spot zareagowała również dziennikarka "Do Rzeczy" Kamila Baranowska. "Bo jak straciłaś pracę i jesteś w ciąży, to wiadomo, że tylko aborcja wchodzi w grę... Nawet nie wiem, jak to skomentować" – napisała.