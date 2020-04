Human Rights Watch oskarża polski rząd. "Chaosu i niepokoju nie należy wykorzystywać..."

Niepokojące dane WHO. Podano przewidywany wzrost liczby zakażonych

Liczba wszystkich zakażonych od wybuchu epidemii Covid-19 wkrótce przekroczy ponad 2 mln osób, a zgonów – ponad 120 tys., co przy obecnym tempie wzrostu infekcji może to nastąpić w ciągu najbliższej doby - ostrzega WHO. Aktywnych zakażeń...