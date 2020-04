Wiceminister: Nawet 2 lata obostrzeń. "Nowa rzeczywistość"

Co czeka nas w najbliższych miesiącach i co będzie się działo po 19 kwietnia? Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński był gościem studia Wirtualnej Polski gdzie stwierdził, że nowa rzeczywistość będzie zupełnie inna od tego, "co znamy sprzed czasów koronawirusa".

Jak podali dziś przedstawiciele rządu, od 19 kwietnia nastąpi stopniowe "odmrażanie" polskiej gospodarki. Ma to złagodzić przebieg ewentualnego kryzysu gospodarczego. W studiu Wirtualnej Polski gościł dziś wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, który ocenił, co czeka nas w najbliższych miesiącach. – Przede wszystkim celem jest doprowadzić do restartu sfery gospodarczej, która ze sferą zdrowotną jest nierozerwalnie powiązana – powiedział polityk. Jak dodał, nad rozwiązaniami rząd pracuje wraz z biznesem i przedsiębiorcami, a szczegóły wkrótce będą przedstawiane. – Gdy tylko będą gotowe, wszystkich państwa poinformujemy – podkreślił Cieszyński. Wiceminister stwierdził, że nowe realia w dobie epidemii i po niej będą inne, niż obecne. – Jestem przekonany, że nowa rzeczywistość gospodarcza będzie zupełnie inna od tego, co znamy sprzed czasów koronawirusa. Do momentu powstania szczepionek będą obowiązywały obostrzenia, to mogą być nawet 2 lata – wskazał szczerze Cieszyński. W tym momencie (wtorek wieczorem) w Polsce mamy potwierdzone 7202 przypadki koronawirusa. 251 osób zmarło, ponad 480 wyzdrowiało.