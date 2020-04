"Chcę zapytać Sasina, jakim prawem...". Grodzki grozi wicepremierowi Trybunałem Stanu

Marszałek Senatu ocenił, że działania wicepremiera może zająć się Trybunał Stanu.

– Ustawa jest w Senacie i jest jeszcze daleka do zatwierdzenia czy odrzucenia. To podlega pod Trybunał Stanu. Nie wolno bezkarnie wydawać publicznych pieniędzy, bo jak mówi artykuł 7 Konstytucji, władza działa w granicach prawa. Prawa dotyczącego wyboru jeszcze nie ma – stwierdził Tomasz Grodzki w TVN24.

W dalszej części rozmowy polityk podkreślił, że jest przeciwny organizacji wyborów w maju, które nazwał "farsą i parodią". – Jestem przeciwny jako marszałek, jako lekarz, jako ten, który ma rodzinę, bliskich, aby wybory odbywały się w środku epidemii. Bo przypomnę, że była mowa, że szczyt będzie na Wielkanoc, teraz już jest mowa, że koniec kwietnia, może początek maja – podkreślał.

Gość TVN24 mówił, że politykom nie wolno narażać życia obywateli. Jego zdaniem PiS jednak to robi ze względu na "niepohamowaną żądzę władzy". – Uważam twardo, że te wybory w maju nie powinny się odbyć. One powinny być przesunięte na okres, kiedy wirus będzie albo opanowany albo osłabiony albo pokonany i nie mam co do tego żadnych wątpliwości – stwierdził Tomasz Grodzki w rozmowie z Agatą Adamek.

