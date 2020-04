Gowin: Szumowski powinien zostać wicepremierem

– Minister Szumowski powinien zostać podniesiony do rangi wicepremiera po to, żeby móc wydawać polecania pozostałym ministrom, a nie z nimi negocjować, bo nie ma na to czasu. Albo powinien zostać powołany specjalny wicepremier, pełnomocnik do walki z epidemią – powiedział były minister nauki w rozmowie z Wprost.pl.

Gowin bardzo wysoko ocenia pracę Łukasza Szumowskiego: – Znakomicie mi się współpracowało z Łukaszem, kiedy obaj byliśmy w ministerstwie nauki. Wysoko oceniam jego osiągnięcia jako ministra zdrowia w czasie epidemii. Zwracam tylko uwagę, że cały rząd powinien mieć precyzyjnie opracowany i konsekwentnie realizowany plan wychodzenia z epidemii.

Dalej polityk wskazuje, że taki gotowy plan przygotował poseł Sośnierz. – To, co przedstawił minister Sośnierz, nie jest w żadnej mierze krytyką rządu. Raczej doprecyzowuje, pogłębia i rozwija działania rządowe. Parokrotnie namawiałem kręgi decyzyjne w obozie Zjednoczonej Prawicy, żebyśmy się nad tym planem pochylili, ale nie udało mi się do tego doprowadzić – zaznacza Jarosław Gowin.

