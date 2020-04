Warszawa: Zmarła pielęgniarka zakażona koronawirusem

Pielęgniarka miała niewydolność oddechową, dlatego w poniedziałek została przewieziona do szpitala MSWiA w Warszawie. Wcześniej zrobiono jej test na koronawirusa, który dał pozytywny wynik.

– Jesteśmy bardzo zszokowani informacją o śmierci naszej koleżanki i cały oddział bardzo to przeżywa. Przez tydzień walczyliśmy o zdrowie i życie pani Grażyny – cytuje jednego z lekarzy z kozienickiego szpitala portal Echodnia.

Zmarła pielęgniarka pracowała na oddziale zakaźnym do Wielkanocy. Wtedy też zasłabła i została zatrzymana na oddziale wewnętrznym szpitala. Na wszelki wypadek przeprowadzono u niej badania na obecność koronawirusa. Pierwszy test był negatywny. Potem pojawiły się niepokojące objawy, m.in. gorączka. Kolejny wymaz dał wynik dodatni.

Roman Wysocki, dyrektor Szpitala Powiatowego w Kozienicach, powiedział, że stan pacjentki przed przewiezieniem do Warszawy nie wskazywał na to, aby zagrożone było jej życie. – Nie wiemy, co stało się podczas transportu między Kozienicami a Warszawą i tak naprawdę nie znamy przyczyny śmierci – stwierdził.

59-latka miała choroby współtowarzyszące (cukrzycę i nadciśnienie).