Oto dlaczego polscy medycy jadą do Słowenii i USA

Od środy do piątku polscy lekarze i ratownicy szkolą się i wspierają sojuszników w Słowenii; w czwartek wojskowi medycy udają się na tydzień do Chicago, gdzie będą obecni przy uruchomieniu prowizorycznego szpitala.

"Po bardzo udanej misji we Włoszech, w Lombardii, w której uczestniczyli żołnierze, lekarze i medycy z Wojskowego Instytutu Medycznego, kolejna misja udaje się do Słowenii i do Stanów Zjednoczonych - stanu Illinois i Chicago" – powiedział w środę minister obrony. "Celem tej misji jest przede wszystkim zdobycie doświadczenia przez polskich lekarzy. Tak było w przypadku misji włoskiej. Doświadczenia z Lombardii już zostały wykorzystane w walce z koronawirusem w Polsce" – dodał. Szef MON zwrócił uwagę, że w Stanach Zjednoczonych polscy lekarze będą uczestniczyli w uruchomieniu tymczasowego szpitala wojskowego, przeznaczonego dla ponad dwóch tysięcy pacjentów. „Szpital lada dzień rozpocznie działalność w Chicago. Cel tych misji to zdobycie doświadczeń które można następnie wykorzystać w Polsce, i wsparcie dla naszych sojuszników” – powiedział.

"Polscy medycy z jednej strony będą się dzielić swoimi doświadczeniami z Polski i Lombardii, z drugiej strony dbamy o to, żeby jak największa liczba żołnierzy Wojska Polskiego była przeszkolona" – zaznaczył. "Zarządziłem najpierw szkolenie 15 tysięcy żołnierzy, którzy zdobyli już umiejętności wsparcia medycznego, teraz kolejna grupa 15 tys. żołnierzy nabywa umiejętności, które w razie potrzeby zostaną wykorzystane. A więc wsparcie cywilnej służby zdrowia, a nawet – jeżeli będzie taka potrzeba – zastąpienie cywilnej służby zdrowia. To umiejętności niezbędne w skutecznym przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się koronawirusa" – podkreślił.

Błaszczak podkreślił, że w walkę z epidemią codziennie jest zaangażowanych 9 tys. żołnierzy i pracowników wojska jest zaangażowanych w walkę z koronawirusem, w środę dziś 9,5 tys. osób.

"Aktywności są bardzo różne, od wsparcia Straży Granicznej na zamkniętych granicach RP, przez wparcie policji np. przy patrolowaniu miejsc publicznych i kontrolowaniu miejsc kwarantanny, dostarczanie żywności, leków osobom starszym, ewakuacje pacjentów domów pomocy społecznej, infolinię prowadzoną przez WOT, wsparcie psychologiczne i – od przedwczoraj – pedagogiczne" – wyliczał.

W misji szkoleniowo-medycznej w Słowenii uczestniczy czterech lekarzy, celem podróży jest m.in. wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie sposobów i warunków udzielania pomocy ofiarom epidemii SARS-CoV-2.

Chodzi głównie o wymianę informacji na temat sprawnej organizacji i zarządzania zasobami służby zdrowia w celu ograniczenia liczby zachorowań i wygaszania epidemii. Polscy specjaliści odwiedzą ośrodki uniwersyteckie i medyczne w Lublanie i Mariborze.

W czwartek wyrusza misja WIM do Chicago z zadaniem wymiany doświadczeń, przekazania doświadczeń z Polski i innych krajów Europy, prezentacji dobrych praktyk i zintensyfikowania współpracy przy doskonaleniu organizacji systemu ochrony zdrowia w walce z epidemią koronawirusa.

Misja udaje się do Chicago – największego skupiska Polonii w Stanach Zjednoczonych. W programie są seminaria i webinaria z personelem medycznym.

Miejscem spotkań będą szpitale i lokalne centra medyczne, gdzie zgodnie z programem misji polski personel podzieli się doświadczeniami z opieki i leczenia chorych na COVID-19.

Przewidziano także spotkanie z personelem medycznym oraz projektantami powstającego z udziałem US Army największego tymczasowego szpitala w Chicago, w którym docelowo będzie można udzielić pomocy jednocześnie 2250 chorym zakażonym koronawirusem. Szpital powstaje w McCormick Convention Center – największym ośrodku wystawienniczym i kongresowym USA, w którym w 2012 r. odbył się szczyt NATO. Zgodnie z zapowiedziami władz miasta jeszcze w tym tygodniu przyjmie pierwszych pacjentów.

W misji WIM do USA będzie uczestniczyć dziewięciu medyków. Podróż ma być pomocna do zdobycia praktycznej i teoretycznej wiedzy na temat skutecznej i efektywnej pod względem medycznym i technologicznym walki z największą epidemią choroby zakaźnej, jaka dotknęła świat w ostatnich 100 latach.

Wiedza i praktyczne umiejętności zdobyte podczas misji posłużą również do wsparcia krajowych projektów doskonalenia metod i sposobów opieki nad chorymi z COVID-19, w których uczestniczy Wojskowy Instytut Medyczny.

Czytaj także:

Hiszpania: 435 osób zmarło na Covid-19 w ciągu ostatniej doby