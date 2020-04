Wewnętrzne sondaże fatalne dla Kidawy-Błońskiej. Kandydatka KO spada o kolejne miejsce

Chodzi o sondaże wewnętrzne, które powstały na zlecenie nie tylko partii rządzącej, ale także sztabów pozostałych kandydatów. "Największe powody do paniki ma kandydatka KO Małgorzata Kidawa-Błońska, która spadła na czwartą pozycję tuż za Szymonem Hołownią i walczącym o drugą turę liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Jeśli te prognozy by się potwierdziły, byłaby to katastrofa dla całej Platformy Obywatelskiej" – pisze Onet.

Przypomnijmy, że kandydatka KO zawiesiła kilka tygodni temu swoją kampanię i zaczęła nawoływać do bojkotu wyborów. Jednocześnie wciąż zapewnia, że z wyścigu o fotel prezydencki się nie wycofuje.

"Przed nami decydujące polityczne starcie o kształt wyborów prezydenckich, którego wynik może okazać się w dłuższej perspektywie ważniejszy od samego aktu wyborczeg0" – czytamy w informacji Onetu, którą udostępnił portal 300polityka.pl.