"Wystąpi z Budką za plecami?". Wiceminister kpi z Grodzkiego

Będzie to już kolejne orędzie marszałka Senatu. Tomasz Grodzki chętnie korzysta ze swojego prawa. Pierwsze orędzie Grodzki wygłosił w połowie listopada, niedługo po powołaniu go na stanowisko marszałka senatu. – Wierzę, że stojąc w służbie prawdy, wyborcy powinni mieć pełne prawo do wiedzy na temat pracy najważniejszych instytucji naszego kraju, dlatego jest mi miło poinformować państwa, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji wybrał swoje władze i przystąpił do pracy – mówił wtedy Grodzki.

Według informacji portalu 300 Polityka tematem dzisiejszego wystąpienia marszałka ma być m.in. praca Senatu. Orędzie zostanie wyemitowane dziś po "Wiadomościach" w TVP1 o godzinie 20.00.

Całą sytuację ironicznie skomentował wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz. Polityk nawiązał do wspólnych konferencji szefa PO i kandydatki KO na prezydenta, podczas których niekiedy Borys Budka podpowiada Małgorzacie Kidawie-Błońskiej.

Senat pracuje obecnie nad ustawą o przeprowadzeniu wyborów prezydenckich drogą korespondencyjną. Nie jest tajemnicą, że izba chce wykorzystać przysługujący jej termin 30 dni i "zamrozić" ustawę, która wróci do Sejmu prawdopodobnie na kilka dni przed głosowaniem.

Wybory zaplanowano na 10 maja. Według zapowiedzi ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, Poczta Polska już się do nich przygotowuje (wystąpiła m.in. do samorządów o dane wyborców), a Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych rozpoczęła drukowanie kart do głosowania.