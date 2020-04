"#WszyscyWon". Cejrowski w mocnych słowach o Konfederacji

Na początku kwietnia współtworząca Konfederację partia KORWiN wykorzystała wizerunek Wojciecha Cejrowskiego. Na swoim profilu na Facebooku zamieszczono grafikę ze zdjęciem słynnego podróżnika i cytatem dotyczącym porozumienia Solidarności z władzami PRL-u przy Okrągłym Stole. Na dole grafiki znajduje się logo Konfederacji.

Cejrowski nie kryje oburzenia faktem, że nikt z Konfederacji nie skonsultował z nim, czy można skorzystać z jego wizerunku. Podróżnik zamieścił na Twitterze mocny wpis w tej sprawie.

"Jeżeli Konfederacja w takich duperelach nie ma honoru, to nie będzie go miała w sprawach istotnych. Czy naprawdę zależało im, żebym po raz kolejny przypomniał że do Konfederacji nie należę; nie głosowałem na nią; i nie podoba mi się że KOLEJNY RAZ kradną mój wizerunek?#WszyscyWon" – napisał Cejrowski.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy na tym polu dochodzi do spięcia między politykami Konfederacji a Cejrowskim. Również rok temu politycy do celów promocyjnych wykorzystali w mediach społecznościowych wizerunek słynnego podróżnika bez jego zgody. "Poparłem program, poparłem osoby, nie udzieliłem "oficjalnego poparcia" partii. NIE ŻYCZĘ SOBIE BYĆ NA PLAKATACH WYBORCZYCH" – napisał wówczas Cejrowski na Facebooku.

Czytaj także:

"Nikt nie pytał mnie o zdanie, ani o pozwolenie". Cejrowski krytykuje Konfederację