Nadchodzą zmiany w rządzie? Rzecznik nie komentuje

– Nie komentuję tego typu spraw. Żadnych wniosków w zakresie zmian w rządzie w tej chwili nie ma, w związku z tym trudno mi się do tego odnosić – stwierdził Müller.

Rzecznik rządu odnosił się również do procedowanej ustawy dotyczącej głosowania korespondencyjnego, które miałoby się odbyć 10 maja, i stanowiska Jarosława Gowina w tej sprawie.

– Przekonujemy naszych partnerów ze Zjednoczonej Prawicy, że to jest termin przede wszystkim bezpieczny i możliwy do zrealizowania, nieróżniący się właściwie od terminu sierpniowego pod kątem bezpieczeństwa, bo przecież nie wiemy jaka sytuacja będzie w sierpniu, a wybory trzeba przeprowadzić – ocenił Müller. – Trzeba doprowadzić do tego, aby sytuacja polityczna w Polsce również była stabilna, bo wtedy możliwe jest podejmowanie ważnych decyzji, chociażby w walce z kryzysem gospodarczym – dodawał.