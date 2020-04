Jachira: Opozycja jest beznadziejna, odzwierciedla poziom społeczeństwa

Kontrowersyjna posłanka zamieściła na Facebooku film, w którym podzieliła się swoimi przemyśleniami dotyczącymi obecnej sytuacji na scenie politycznej.

Jachira twierdzi, że na każdym kroku słyszy, że opozycja jest beznadziejna. Poseł przyznaje, że tak jest w istocie i że bierze na siebie odpowiedzialność za to. Jednocześnie jednak dodaje, że wina spada również na wyborców.

– Ale powiem wam szczerze, w końcu to wy nas wybraliście i jakby nie było politycy odzwierciedlają społeczeństwo przynajmniej w jakimś stopniu. Jeśli jesteście na kogoś bardzo źli, to za 3,5 roku go po prostu nie wybierajcie – podkreśla poseł.

