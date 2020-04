"Nie chcę być złośliwy, ale..." Michalkiewicz o Cejrowskim

Niedawno w internecie pojawiła się grafika, która uderzała w Wojciecha Cejrowskiego. Były na niej wymienione postulaty bliskie słynnemu podróżnikowi (jak zakaz aborcji czy wolność gospodarcza) oraz dopisek, że Cejrowski mimo to nie głosuje na Konfederację, gdy marzy o idealnej partii, która nie istnieje.

"Zapomnieli dodać, że Wojtek nie popiera ruskiej agentury, a w Konfederacji Korwin popiera Putina" – skomentował grafikę sam Cejrowski.

Właśnie ten wpis Tomasz Sommer w internetowej telewizji Najwyższy Czas zapytał popularnego publicystę Stanisława Michalkiewicza.

– Czyli "ruscy agenci" – skomentował Michalkiewicz słowa Cejrowskiego. – Nie wiem, skąd Wojciech Cejrowski ma takie wiadomości, kto mu je szepnął, czy Święci Pańscy tam w Arizonie,czy jacyś tam emisariusze Prawa i Sprawiedliwości, czy może sam Putin mu się zwierzył – dodał publicysta.

– No cóż, nie chciałbym być złośliwy... Ja go lubię, ale ja na opinii Cejrowskiego we wszystkich sprawach, to bym nie polegał – dodał Michalkiewicz.

Czytaj także:

"#WszyscyWon". Cejrowski w mocnych słowach o KonfederacjiCzytaj także:

Bosak w Sejmie: O co tu chodzi? Co wy wyrabiacie?