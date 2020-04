Znana dziennikarka walczy z nowotworem. "W prywatnej klinice odmówiono mi badań"

Puślecka od ubiegłego roku walczy z chorobą nowotworową, informując o przebiegu leczenia w mediach społecznościowych. Dziennikarka angażuje się także w działania na rzecz pacjentów onkologicznych, często nie szczędząc ostrych słów polskiej służbie zdrowia.

W rozmowie z serwisem plejada.pl Puślecka opowiedziała jak niedawno nie mogła dostać się na niezbędne w procesie leczenia badania.

– W prywatnej klinice odmówiono mi badań i zrobiłam w związku z tym awanturę, byłam – delikatnie mówiąc – bardzo asertywna. Tego nauczyła mnie moja choroba – człowiek sto razy bardziej musi być pewny siebie, asertywny, kategoryczny i niestety – z przykrością przyznam - niemiły. Nie takiego zachowania mnie uczyli rodzice, ale niestety to działa. Dopiero po ponad półgodzinnych naciskach i ostrej wymianie zdań postawiłam na swoim. Nie miałam wcześniej zarejestrowanej wizyty, poszłam na zwykłe pobranie krwi i EKG, na które chodzę regularnie od lipca co miesiąc, bo takiego monitorowania wymaga silny lek antynowotworowy, który przyjmuję – tłumaczył dziennikarka.



– Jeśli ktoś nie ma silnego charakteru, to po prostu ginie. Zrobiłam awanturę, osiągnęłam cel. Ale czy tak ma wyglądać leczenie chorych na raka? Po co te nerwy? Gdyby nie udało mi się zrobić badań, poruszyłabym niebo i ziemię, aż w końcu jakiś ośrodek w Warszawie by je wykonał. Ale nie każdy jest taki jak ja, ludzie boją się lekarzy, boją się obsługi medycznej i sądzą, że wszystko to, co im proponuje służba zdrowia, jest święte. A tak nie jest. Tu chodzi o moje życie i zdrowie – to jest kwestia priorytetowa – podkreśliła Puślecka w rozmowie z serwisem plejada.pl.