Czarzasty: Dlatego Kaczyński wygrywa, a opozycja bez przerwy przegrywa

W rozmowie z Jackiem Prusinowskim przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej mówił o zaplanowanych na 10 maja wyborach prezydenckich. Podkreślał, że w tej sprawie Lewica nie zmieniła zdania "nawet o milimetr". – Chcielibyśmy żeby wprowadzony został stan klęski żywiołowej i mówimy to bardzo konsekwentnie (...) Jeżeli wybory będą organizowane, czy coś co Pana Prezydenta, Panią prezydent wyłoni, to będziemy w tym brali udział – mówił i dodawał: "Uważamy, że trzeba walczyć, a obniżanie frekwencji jest daniem bez walki miejsca na kolejne 5 lat Panu Andrzejowi Dudzie".

– W tym momencie jesteśmy zawsze atakowani, a przecież Pani Kidawa mówi, że nie bierze w tym udziału, jak nie bierze udziału to niech wycofa swoją kandydaturę. To jest takie ściemnianie, takie mydlenie... Nie atakuję, tylko jak ktoś nie bierze w czymś udziału, to zabiera zabawki i mówi: nie biorę w tym udziału, potępiam. Wtedy to jest logiczne i konsekwentne, a czy mądre niech każdy sam oceni – wskazał.

Gość Radia Plus mówił też dlaczego, jego zdaniem, to prezes PiS jest górą w politycznej rozgrywce z opozycją. – Czy Pan Kaczyński codziennie informuje co zrobi za dwa dni? Jakby informował byłby głupi. Dlatego, że informując bez przerwy z kim się kto spotyka i co zrobi za dwa dni daje się wiedzę stronie opozycyjnej, która to rozmontowuje. Dlatego wygrywa Kaczyński, że tego nie robi, a opozycja bez przerwy przegrywa bo jedyną rzeczą, którą potrafi wyśmienicie to ścigać się kto codziennie rano na setkach konferencji poinformuje z kim się spotkał, a z kim nie. Ludzie się szaleju najedli – tłumaczył.