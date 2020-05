"Na to zgody w Senacie nie ma!". Grodzki apeluje do senatorów PiS

Dzisiaj o godz.11.00 ruszyło dwudniowe posiedzenie Senatu, podczas którego senatorowie zagłosują m.in. nad ustawą dot. głosowania korespondencyjnego w wyborach. Senat od miesiąca zajmuje się projektem i będzie nad nim obradować w ostatnim możliwym terminie. Posiedzenie zostało już dwukrotnie przerwane. Ostatnia z przerw była związana z wnioskiem senatora Prawa i Sprawiedliwości ws. zmiany trybu obrad izby z hybrydowego na stacjonarny. Po przerwie został on przez senatorów odrzucony.

Z ustaleń Onetu wynika, że była to część zaplanowanej wcześniej strategii obozu rządzącego, by zdobyć większość w Senacie. Portal twierdzi, że partia rządząca będzie podejmowała kolejne próby wydłużenia prac nad ustawą dot. głosowania korespondencyjnego.



Tymczasem tuż przed wznowieniem posiedzenia, marszałek Senatu zwrócił się z apelem do senatorów Prawa i Sprawiedliwości.

"PiS stosuje w Senacie sztuczki proceduralne, aby wepchnąć naród w wybory korespondencyjne. Na to zgody w Senacie nie ma!" – podkreślił na Twitterze. "Apeluję do senatorów PiS, by wrócili do merytorycznej pracy w Senacie, w trybie, który do tej pory nie budził żadnych zastrzeżeń" – dodał prof. Tomasz Grodzki.