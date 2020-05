Skiba: Szumowski to funkcjonariusz, a Polska zbliża się do Białorusi

– Głosowanie ma się odbyć w lipcu lub sierpniu. I teraz będą nam trąbić o tych wyborach przez kolejne dwa miesiące. Ja myślę, że większość społeczeństwa chciałaby to wszystko mieć już za sobą, bo wiadomo, że i tak nic się specjalnie nie zmieni. Kandydat jest jeden i pozostali się nie liczą. Ten kandydat musi wygrać. Jak na Białorusi – mówi muzyk w rozmowie z portalem Onet.

Skiba stwierdza, że choć wybpry się odbędą, to nie będą ważne: – Jaśnie panująca nam władza ma wyjątkowe zdolności do tworzenia koszmarów prawnych. Prezydent uniewinnia kolegę, który jeszcze nie został skazany; rząd zaprasza do siebie Komisję Wenecką, od której oczekuje opinii prawnej na temat swoich poczynań, po czym jak ta Komisja wydaje opinię druzgocącą, to władza ją ignoruje. I tak dalej.

Dalej członek zespoły Big Cyc krytykyuje ministra zdrowia. – Teraz paradoksalnie pomaga im wirus. Jest jednak w ludziach coś takiego, że w obliczu kataklizmów się jednoczą i potrzebują silnego przywódcy. Na takiego herosa walczącego z pandemią kreowano ministra Szumowskiego. Okazał się jednak klasycznym funkcjonariuszem PiS-u, kiedy powiedział, że wybory kopertowe mogą się odbyć, pomimo że mamy kilkanaście tysięcy chorych, kilkuset zmarłych i pandemia się rozwija. Już wcześniej zawierzył służbę zdrowia Matce Boskiej, a po takich deklaracjach ciężko spodziewać się jakichś racjonalnych działań. Część ludzi dała się nabrać na jego zapuchnięte oczy, że to najlepszy minister zdrowia na świecie, bo przepracowany. Trzeba przyznać, że początkowo rzeczywiście wyglądał na człowieka, który się stara – mówi rozmówca Onetu.