Po co Polsce Strategia Bezpieczeństwa? Błaszczak: Określa aktualne filary, wskazuje zagrożenia

Zdaniem szefa MON podpisanie Strategii Bezpieczeństwa jest niezwykle ważne w kontekście bezpieczeństwa Polski. – Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, to ważny dokument określający aktualne filary bezpieczeństwa państwa. Kształtuje kierunki przygotowania oraz zaangażowania Wojska Polskiego w budowanie odporności państwa – mówi portalowi DoRzeczy.pl minister Mariusz Błaszczak.

Minister obrony narodowej wyjaśnia też, do czego właściwie jest potrzebna nowa Strategia Bezpieczeństwa. – Strategia Bezpieczeństwa Narodowego wskazuje zagrożenia, jakim będą odpowiadać działania żołnierzy Wojska Polskiego. Są one powszechnie znane. Obecnie to przede wszystkim agresywna polityka Federacji Rosyjskiej. Przeciwstawiamy się tej polityce poprzez bardzo silne zaangażowanie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, poprzez obecność polskich żołnierzy na wschodniej flance NATO nie tylko w Polsce, ale także państwach sojuszniczych. Rozwijamy wzajemną współpracę ze Stanami Zjednoczonymi tworząc warunki do stałego stacjonowania żołnierzy amerykańskich w Polsce. Rozwijamy nowe formacje, jak na przykład Wojska Obrony Terytorialnej, które sprawdzają się chociażby dziś, kiedy mamy do czynienia z epidemią – mówi szef MON.

Mariusz Błaszczak zwrócił też uwagę na nowe zagrożenie. – Tworzymy wojska obrony cyberprzestrzeni, aby przeciwdziałać zagrożeniom w sferze wirtualnej. Prowadzimy także programy modernizacyjne polską armię. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego to ramowy dokument, który stanowi o tym, w jaki sposób Wojsko Polskie dba o bezpieczeństwo Polski i Polaków – podsumował minister w rozmowie z DoRzeczy.pl.

