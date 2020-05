Groził "fizyczną eliminacją" Kaczyńskiego. Były polityk Nowoczesnej z zarzutami

"Jestem coraz bliżej decyzji o poświęceniu się dla Najjaśniejszej Rzeczpospolitej i fizycznej eliminacji kaczego ch***ka", "Już za późno na litość. Trzeba tę pisowską zarazę unicestwić. Fizycznie" – wpisy o takiej treści zamieścił w mediach społecznościowych Kamil K., były szef Nowoczesnej w Przemyślu. W innym z wpisów mężczyzna pisał o "ostatecznym rozwiązaniu kwestii pisowskiej".

W związku ze skandalicznymi wpisami, były polityk Nowoczesnej został w poniedziałek zatrzymany przez policję. Z informacji uzyskanych przez portal Tvp.Info od prokuratora Mirosławy Chyry z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, K. usłyszał zarzut „nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa” przez zamieszczanie postów w mediach społecznościowych. "Zarzut obejmuje też kierowanie wobec polityka groźby bezprawnej fizycznej eliminacji z powodu przynależności politycznej" – czytamy.

Czyny te zagrożone są karą do pięciu lat pozbawienia wolności. Jak informuje serwis, Kamil K. nie przyznał się do zarzutu nawoływania do popełnienia zbrodni. Przyznał się natomiast do kierowania bezprawnych gróźb.

Kamil K. w roku 2015 startował do parlamentu z list Nowoczesnej Ryszarda Petru.

