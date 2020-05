Gadowski do Andruszkiewicza: Kiedy weźmie się Pan do jakiejkolwiek pracy?

Do nietypowej wymiany zdań doszło na Twitterze pod jednym z wpisów Andruszkiewicza. Polityk bronił w nim postaci ministra Szumowskiego oraz wiceministra Janusza Cieszyńskiego. Andruszkiewicz stwierdził, że jeżeli stacja TVN kogoś krytykuje, to jest to dowód, że dana osoba jest porządnym człowiekiem "spoza układu".

"Aby podsumować oszczerczy atak na dwóch najciężej pracujących ministrów z @MZ_GOV_PLna rzecz ratowania Polaków przed koronawirusem - @SzumowskiLukaszi @jciesz- pamiętajmy: Jeśli kogoś atakuje Wyborcza i TVN, to dowód, że jest porządnym, prawym człowiekiem spoza układu!" – napisał Andruszkiewicz.

Pod jego wpisem Witold Gadowski zamieścił komentarz, w którym upomniał popularnego polityka. "Kiedy weźmie się Pan do jakiejkolwiek pracy i zareaguje na bezprawne praktyki cenzorskie Google w Polsce?" – dopytywał dziennikarz.





Jego wpis został skomentowany przez jednego z internautów, który ironizował, że "wszyscy mają wszystko rzucić i zająć się sprawą, bo Pan redaktor dostał bana".





"Gadowski nie krzyczy o swoich przypadkach tylko podaje przykład siebie jako procesu bezprawnej cenzury, która dotyka bardzo wielu" – ripostował dziennikarz.