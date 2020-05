Gronkiewicz-Waltz obawia się komisarza z PiS? Bezlitosny komentarz Ziemkiewicza

Słowa byłej prezydent Warszawy są prawdopodobnie skierowane do szefostwa Platformy Obywatelskiej. Jak bowiem wynika z doniesień medialnych, obecny prezydent stolicy Rafał Trzaskowski miałby zastąpić Małgorzatę Kidawę-Błońską jako kandydat KO na prezydenta. Wygląda na to, że Gronkiewicz-Waltz bierze pod uwagę zwycięstwo Trzaskowskiego w wyborach, co oznaczałoby wprowadzenie komisarza w stolicy.

"Kto jak kto, ale pani była prezydent wie, co taki wpuszczony do ratusza komisarz może tam poznajdować w szafach" – skomentował strach polityk Rafał Ziemkiewicz.

Semka: HGW obawia się

– Hanna Gronkiewicz-Waltz obawia, że komisarz z PiS może zacząć grzebać w dokumentach. Jej wpis pokazuje też, że emocje wokół Rafała Trzaskowskiego są duże – wskazał natomiast na antenie Polskiego Radia 24 publicysta "Do Rzeczy" Piotr Semka. Publicysta odniósł się także do możliwej wymiany kanydata PO w wyborach: – Małgorzata Kidawa-Błońska została postawiona wobec totalnego upokorzenia – nie zebrały się organy statutowe partii, by ją odwołać. Jest traktowana jak mebel, który przesuwa się z jednego miejsca na drugie.

– Na razie jesteśmy na etapie dywagacji. Pierwszy problem to, że Małgorzata Kidawa-Błońska chce kandydować. Po drugie Kidawę-Błońską poparł Schetyna a desygnowały władze PO. Borys Budka też nie jest zachwycony zmianą kandydata – zaznaczył Piotr Semka.

