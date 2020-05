Nowe oświadczenie majątkowe Szumowskiego. "Wypełniłem nowe oświadczenie najładniej jak umiałem"

Jak przyznaje polityk w rozmowie z "SE", poprzednie oświadczenie majątkowe – napisane w listopadzie 2019 r. – "było podobno nieczytelne". – Jestem dysgrafikiem. Generalnie bazgrzę jak kura pazurem i zawsze kosztowało mnie to w szkole niższe oceny – tłumaczy Szumowski i dodaje, że "dlatego wypełnił nowe oświadczenie najładniej jak umiał".

– Nie ma nic do ukrycia – zapewnia minister.

Jak wymienia "Super Express" Szumowski ma 34 tys. 428 zł oszczędności, ponadto trzy działki o łącznej powierzchni prawie 4 tys. mkw. i trzy samochody – Toyotę Yaris z 2008, Land Cruiser z 2005 i Mercedes Benz z 1959.

"Oprócz tego ma zegarki – Omega Seamaster i IWC, pióra pary prezydenckiej – Lecha i Marii Kaczyńskich a także 15 obrazów wartych łącznie ok. 50 tys. zł. Szumowski ma też bogaty księgozbiór – ok. 500 woluminów. Do spłaty ma kredyt hipoteczny w BRE Banku na 519.518 franków szwajcarskich (od czasu złożenia ostatniego oświadczenia spłacił ok. 60 tys. franków)" – czytamy.