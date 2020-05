"Grodzki chciał się dowiedzieć...". Tajemnicze spotkanie w Senacie

"Joanna Lemańska to dobra znajoma prezydenta Andrzeja Dudy. To on wskazał ją na prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych" – opisuje Wyborcza.pl. To właśnie ta izba Sądu Najwyższego rozstrzygnie o ważności wyborów prezydenckich.

Spotkanie Joanny Lemańskiej z Tomaszem Grodzkim trwało prawie godzinę. Według nieoficjalnych informacji, marszałek Senatu Tomasz Grodzki chciał się dowiedzieć, czy można przyspieszyć proces rozstrzygania protestów wyborczych. W rozmowie z "Wyborczą" Joanna Lemańska zadeklarowała, że Izba "przygotowuje się organizacyjnie, by cały proces przebiegł sprawnie". – My mamy pełną świadomość, jak ważna jest to kwestia. Rzeczywiście rozmawiałam z panem marszałkiem tylko w tych sprawach technicznych – powiedziała szefowa Izby Kontroli Nadzwyczajnej.

Wiele wskazuje na to, że wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca, jednak o dokładnej dacie głosowania zadecyduje marszałek Sejmu.

Jednocześnie sędzia Lemańska nie chciała odpowiedzieć na pytania reporterki "Wyborczej" w sprawie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Nowy pełniący obowiązki I prezesa SN, Aleksander Stępkowski, zamierza dokończyć wybory w SN mimo zastrzeżeń zgłoszonych przez sędziów. "Liczne nieprawidłowości wykluczają możliwość zgodnego z prawem wyłonienia kandydatów na nowego pierwszego prezesa" – napisało do prezydenta 48 sędziów SN. Stępkowskiego po rezygnacji Kamila Zaradkiewicza na funkcję wskazał prezydent Andrzej Duda.

