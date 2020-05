"Będzie walił jak w bęben...". Jakubiak: PiS musi się z tym liczyć

W rozmowie z portalem PolskieRadio24.pl kandydat na prezydenta Marek Jakubiak ostro krytykował swojego nowego rywala w wyścigu o fotel prezydenta RP. Polityk stwierdził, że "to nie Rafał Trzaskowski wygrał wybory na prezydenta stolicy, tylko strach przed PiS-em, który słyszeliśmy wtedy z wielu ust". Jak podkreślił, w kampanii samorządowej PO "posługiwała się demagogią i różnego rodzaju efektami psychologicznymi". – PO udało się przestraszyć warszawiaków, którzy oddali głos na jej kandydata obawiając się gigantycznych zmian w mieście w przypadku zwycięstwa kandydata PiS-u – dodał.

Jakubiak przewiduje, że w kampanii prezydenckiej możemy mieć powtórkę tej taktyki. – Rafał Trzaskowski będzie walił w Andrzeja Dudę jak w bęben i straszył jego prezydenturą. PiS musi się z tym liczyć – wskazał.

Były poseł Kukiz'15 uważa, że to w jaki sposób Trzaskowski potraktował mieszkańców Warszawy może się na nim zemścić. – Ma w tej chwili na głowie tysiące obrażonych warszawiaków, których porzucił dla przygody wyborczej, bo "koledzy mu kazali". Dziwię się, że z taką frywolnością potraktował obowiązki wynikające z bycia prezydentem stolicy. Zlekceważył 54 proc. osób, które w wyborach samorządowych oddały na niego głos – powiedział Jakubiak. Jak dodał, w polityce za nieszczerość płaci się wysoką cenę. – Przekonał się o tym Robert Biedroń, który obiecywał, że jak uzyska mandat europosła, to się go zrzeknie. Nie zrobił tego i widzimy, jakie ma dziś niskie poparcie. To samo czeka Trzaskowskiego – powiedział.

