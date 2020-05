"Osobiście tak uważam". Słowa Dery o Andrzeju Dudzie zaskoczyły dziennikarza

Andrzej Dera komentował dziś w Radiu Plus sytuację wokół wyborów prezydenckich. Jak zapowiedział, prezydent Duda podpisze specustawę dot. wyborów najszybciej, jak to będzie możliwe. - (...) Czas bardzo mocno goni. Chodzi o to żeby kalendarz był dobry dla wszystkich kandydatów, również dla Rafała Trzaskowskiego, żeby miał możliwość zebrania podpisów. Im szybciej zostanie wdrożona ta ustawa tym szybciej termin ogłosi Pani Marszałek i tym więcej czasu będą mieli kandydaci żeby spełnić wymagania związane z wyborami - wyjaśnił Dera.

Doradca prezydenta Dudy odniósł się również do jego sondażowych wyników, w których zauważalny jest wyraźny spadek.

– To jest związane z zamieszaniem dotyczącym przełożenia wyborów. Osobiście wierzę, że Andrzej Duda wygra w pierwszej turze. Lepszego prezydenta nie mieliśmy. Z tego co ja rozmawiam z mieszkańcami, z tego co widać jak jest odbierany, takie jest poczucie większości Polaków i myślę, że zostanie to pokazane w tych wyborach – stwierdził Dera. Jego słowa wywołały zaskoczenie u prowadzącego rozmowę redaktora Jacka Prusinowskiego.

– Polska nie miała lepszego prezydenta? – spytał dziennikarz. – Tak – odparł krótko polityk.

– Andrzej Duda jest lepszym prezydentem niż śp. Lech Kaczyński? – dopytywał prowadzący. Doradca prezydenta Dudy potwierdził.

– Osobiście tam uważam. Prezydentura Lecha Kaczyńskiego została przerwana, nie dokończył jej... – powiedział Dera.

Na uwagę dziennikarza, że "zabrakło tylko kilku miesięcy", gość Radia Plus odparł: – Ale zabrakło. Ja osobiście uważam, że najlepszym prezydentem jest Andrzej Duda. Oczywiście każdy może mieć swoich faworytów.