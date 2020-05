Minister zdrowia: Znajdziemy rozwiązanie dot. organizacji wypoczynku dzieci

Szumowski na konferencji prasowej w piątek został zapytany, kiedy zostanie przywrócona możliwość organizacji obozów sportowych oraz kolonii dla dzieci.

Szef resortu zdrowia zapewnił, że w ciągu "najbliższego tygodnia, do dwóch tygodni" jego resort będzie mógł "powiedzieć, jaki mamy stan epidemiczny i jak przewidujemy rozwój epidemiczny" na miesiące wakacyjne: lipiec i sierpień. Wyjaśnił, że chodzi o to, "jak udaje się w Polsce wygaszać epidemię".

– Musimy też z branżą opracować regulaminy i metody postępowania w sytuacji, np. gdy jedno z dzieci na obozie będzie chore. Co to oznacza: czy cały obóz objęty jest kwarantanną, czy rodzice zabierają chore dzieci do domów? Nie jest to proste, ale na pewno znajdziemy takie rozwiązanie, które zostanie wdrożone w życie na czas wakacji – powiedział Szumowski.

W Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono dotąd u 20 379 osób. Wyzdrowiało 8 731 chorych, 973 osoby zmarły.

