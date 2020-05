BGK: Wyemitowano covidowe obligacje o wartości 8 mld 950 mln zł

Kampania Dudy dostała zadyszki? "Nie ma powodów do niepokoju"

To nie jest powód do niepokoju, to powód, żeby przystąpić do wytężonej pracy w końcówce tej dwuetapowej kampanii – powiedział poseł PiS Przemysław Czarnek na pytanie o spadek notowań Andrzeja Dudy.