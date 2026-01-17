"Przedawkował fantazjowanie". Europoseł uderza w Kaczyńskiego

Anna Bryłka, europoseł Konfederacji, we wpisie na platformie X oceniła, że „Jarosław Kaczyński jeśli chce kogoś przytulić, to tylko po to, żeby go udusić”.

„Jeśli ktoś wieszczy koalicję Mentzen-Tusk to przedawkował fantazjowanie i powinien cofnąć się do recenzji budżetu tego rządu przez Konfederację” – dodała.

twitter

Europoseł stwierdziła, że „umizgi obu Panów bardzo nas wewnętrznie wzmacniają”.

„Pracujemy nad dobrym programem dla Polski. Potrzebujemy w 2027 tak silnego mandatu od wyborców, żeby stawiać twarde warunki – to na dzisiaj jest podstawowy cel Konfederacji” – wskazała.

Kaczyński pochwalił Bosaka. Skrytykował jednak Nową Nadzieję

Jarosław Kaczyński ocenił podczas poniedziałkowego spotkania w Węgrowie (woj. mazowieckie), że wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji „to młody, dobrze bardzo się zapowiadający polityk”.

– Tam go ostatnio atakują, że studiów nie skończył. Ja oczywiście uważam, że polityk powinien skończyć studia, ale są ludzie, którzy nie skończyli, a są mądrzy, a są tacy, którzy są profesorami, i są głupi – ocenił.

Prezes PiS mówił również, że postulaty Nowej Nadziei można opisać jako „darwinizm społeczny, skrajny liberalizm, który w ogóle nie liczy się z interesem zwykłych ludzi”.

– To jest załamanie pewnego porządku społecznego, do którego Polacy są już przyzwyczajeni, a tam po cichu są jeszcze inne plany – mówił.

Podkreślił, że w kontekście Nowej Nadziei „nie bardzo widzi możliwość współpracy”. Dodał, że w ugrupowaniu słychać też zarzut: „PiS, PO, jedno zło’. Tymczasem, jak zaznaczył Jarosław Kaczyński, między tymi dwiema partiami „jest przepaść”.

Mentzen o Tusku

Z kolei Sławomir Mentzen w niedawnym wywiadzie dla Żurnalisty, wypowiedział się również na temat różnic pomiędzy Donaldem Tuskiem a Mateuszem Morawieckim w podejściu do Unii Europejskiej. – Jeżeli spojrzymy na relacje z UE, to Tusk jest tam według mnie bardziej asertywny niż Mateusz Morawiecki. Tak to wygląda, jeżeli chodzi nie o mówienie, tylko o robienie. Znaczy, Tusk już dawno zauważył – to było widać też podczas jego pierwszej kadencji – że on musi mówić rzeczy proeuropejskie, bo jego elektorat tego oczekuje, natomiast już w działaniach realnych w Unii Europejskiej stawia się bardzo. PiS robi zupełnie odwrotnie. Ma retorykę bardzo antyeuropejską, natomiast potem na wszystko się zgadza i wszystko podpisuje – ocenił.

Te słowa bardzo spodobały się Donaldowi Tuskowi. Premier wyciął ten fragment rozmowy z kanału Żurnalisty i wstawił go w czwartek na swoim profilu na platformie X. „Tak oczywiste, że nawet poseł Mentzen to zauważył” – napisał szef rządu.

Sławomir Mentzen nie zostawił tego bez odpowiedzi. „Szkoda, że nie wstawił Pan pozostałych fragmentów o sobie” – napisał do Donalda Tuska.

Czytaj też:

"Warto wobec tego podkreślić". Bosak reaguje na słowa KaczyńskiegoCzytaj też:

Tusk opublikował nagranie z Mentzenem. Takiej odpowiedzi się nie spodziewał