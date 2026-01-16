Tusk opublikował nagranie z Mentzenem. Takiej odpowiedzi się nie spodziewał

Sławomir Mentzen był niedawno gościem w podcaście Żurnalisty. Współprzewodniczący Konfederacji wrócił wspomnieniami do kampanii prezydenckiej. – Był to największy projekt, jaki przeprowadziłem w życiu, niezwykle kosztowny i obciążający właściwie pod każdym względem – powiedział. – Ta kampania kosztowała mnie dosłownie rok życia. (...) Mój organizm po prostu wysiadał – podkreślił.

Polityk ujawnił m.in., ile zarobił na wywiadach z Karolem Nawrockim i Rafałem Trzaskowskim przed drugą turą wyborów prezydenckich.

Tusk: Nawet poseł Mentzen to zauważył

Mentzen wypowiedział się również na temat różnic pomiędzy Donaldem Tuskiem a Mateuszem Morawieckim w podejściu do Unii Europejskiej. – Jeżeli spojrzymy na relacje z UE, to Tusk jest tam według mnie bardziej asertywny niż Mateusz Morawiecki. Tak to wygląda, jeżeli chodzi nie o mówienie, tylko o robienie. Znaczy, Tusk już dawno zauważył – to było widać też podczas jego pierwszej kadencji – że on musi mówić rzeczy proeuropejskie, bo jego elektorat tego oczekuje, natomiast już w działaniach realnych w Unii Europejskiej stawia się bardzo. PiS robi zupełnie odwrotnie. Ma retorykę bardzo antyeuropejską, natomiast potem na wszystko się zgadza i wszystko podpisuje – ocenił.

Te słowa bardzo spodobały się Donaldowi Tuskowi. Premier wyciął ten fragment rozmowy z kanału Żurnalisty i wstawił go w czwartek na swoim profilu na platformie X. "Tak oczywiste, że nawet poseł Mentzen to zauważył" – napisał szef rządu.

Mentzen wbił szpilę Tuskowi

Sławomir Mentzen nie zostawił tego bez odpowiedzi. "Szkoda, że nie wstawił Pan pozostałych fragmentów o sobie" – zwrócił się do Tuska.

twitter

Jeden z liderów Konfederacji mówił u Żurnalisty m.in., że "rząd Tuska jest ciężko ocenić, bo oni naprawdę nic nie robią". – Donald Tusk ma następującą metodę polityczną: lepiej się położyć, zanim się przewróci. Lepiej nic nie robić, bo jak ktoś nic nie robi, to nie robi błędów i nie ma go za co krytykować – stwierdził.

