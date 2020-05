Wreszcie będzie Europa

Gdyby to obecna wicemarszałek Sejmu wzięła udział w wyborach prezydenckich – co zakończyłoby się sromotną porażką – pierwszą i najważniejszą konsekwencją byłaby zmiana układu sił po stronie opozycji. Teraz, zakładając, że prezydent Warszawy zajmie drugie miejsce, do przewrotu w PO zapewne nie dojdzie. Cała historia jednak pokazuje – który już raz zresztą – niedającą się wręcz opisać hipokryzję lewicowo-liberalnych elit. Sprowadza się ona do jednego – byle było jak w Europie.