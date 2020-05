RMF FM: Rząd PiS idzie coraz bardziej na zwarcie z Unią Europejską

– W ocenie wielu eurodeputowanych rząd PiS idzie coraz bardziej na zwarcie z Unią Europejską – mówi RMF FM López Aguilar, szef komisji Parlamentu Europejskiego ds. wolności obywatelskich (LIBE). – Ostatnio w komisji LIBE wysłuchaliśmy ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a raptem tydzień temu wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety. Nie zauważyliśmy żadnej woli, żadnego sygnału, by dostosować się do europejskiego prawa, by wypełnić postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE – wskazuje eurodeputowany.

20-stronicowy projekt opisuje wiele różnych obszarów polskiej rzeczywistości – od funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, poprzez wolność zgromadzeń do statusu prokuratora generalnego. Poruszono także temat tzw. aborcji. Wg raportu, jest to prawo kobiet, które w Polsce jest ograniczane. Raport zawiera apel, aby PE wezwał polski rząd, by ten zaczął przestrzegać wszystkich zapisów dotyczących praworządności i praw podstawowych, które znajdują się w traktatach i innych międzynarodowych dokumentach.

López Aguilar podkreślił, że po rozmowie z Sebastianem Kaletą wielu eurodeputowanych było zszokowanych konfliktowym nastawieniem polskich władz. Jak wskazał z rozmowie z korespondentką RMF FM, niee tylko nie padła ze strony Kalety jasna deklaracja, że Polska dostosowuje się do orzeczeń TSUE, ale wręcz przeciwnie: pojawił się argument o "narodowej tożsamości" i "prymacie prawa krajowego nad unijnym".

– Polska jest członkiem Unii Europejskiej i jej obywatele chcą być w Unii, ale działania rządu PiS w praktyce prowadzą do swego rodzaju polexitu – stwierdza szef komisji LIBE.