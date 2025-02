"Nigdy nie dam zabrać nam wolności!" Nawrocki przeciwko likwidacji gotówki

Prezes IPN opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym robi zakupy spożywcze w lokalnym sklepie. Przy wyborze produktów korzysta z porad ekspedientki, a następnie za wszystko płaci gotówką.

– Wspieram polską gospodarkę i jestem przeciwko likwidacji gotówki – bo gotówka to wolność, a ja nigdy nie dam zabrać nam wolności! – podkreślił Nawrocki.

Ograniczenia w płatności gotówką

1 stycznia 2024 roku w Polsce weszły przepisy ograniczające możliwość płatności gotówką. Nowe limity wynoszą 8 tys. zł w przypadku transakcji pomiędzy przedsiębiorcami oraz 20 tys. w przypadku transakcji na linii konsument-przedsiębiorca.

Temat ograniczenia oraz zapowiedzi likwidacji gotówki był często podejmowany przez polityków, dziennikarzy i ekonomistów przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku.

W jednym z wywiadów na antenie Radia ZET Szymon Hołownia odpowiadał na pytanie dotyczące pieniądza cyfrowego. Brzmiało ono: Trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądz cyfrowy – tak czy nie?

Gdy prowadzący audycję Bogdan Rymanowski odczytał pytanie, Hołownia bez wahania udzielił jasnej odpowiedzi. – Tak, jak najszybciej tak – stwierdził. – Ale wcześniej euro trzeba przyjąć – dodał.

Konfederacja: Likwidacja gotówki to olbrzymie niebezpieczeństwo

Całkowicie odmienne stanowisko przedstawiała w tej sprawie Konfederacja. Jeden z liderów ugrupowania, Sławomir Mentzen, obecnie kandydat na prezydenta, tłumaczył jeszcze w 2022 roku, także na antenie Radia ZET, że likwidacja gotówki stanowi olbrzymie niebezpieczeństwo.

– Do czego to doprowadzi, pokazała już Kanada. Na początku tego roku, kiedy mieliśmy w Kanadzie protest kierowców ciężarówek przeciwko obostrzeniom covidowym, skończyło się tym, że protestujący tracili dostęp do swoich kont bankowych, były mrożone ich karty kredytowe, czy też ubezpieczenia. To już się dzieje w 2022 roku – zaznaczył polityk Konfederacji.

Chodzi o Konwój Wolności, którego uczestnicy spotkali się z drastycznymi represjami ze strony władz, ponieważ protestowali przeciwko polityce segregacji sanitarnej obywateli i tzw. obostrzeń oraz zmuszaniu ludzi do szczepień przeciwko COVID.

