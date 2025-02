Nawrocki: Ukraina jest niewdzięczna. Zachowuje się nieprzyzwoicie

Kandydat na prezydenta RP został zapytany, jak ocenia słowa gen. Keitha Kellogga o tym, że Europy nie będzie przy stole negocjacyjnym w ramach rozmów dot. Ukrainy. Nawrocki podkreśla, że to zły sygnał, choć rozumie, iż decydenci UE przyczynili się swoimi działaniami do wzrostu zapędów imperialnych Kremla.

"Nie wolno zamykać oczu na to, dlaczego tak jest. I to jest ważniejsze niż kwestia tego, czy to dobrze, czy źle. To po prostu odzwierciedlenie realnej siły Unii Europejskiej w teatrze strategicznym całego świata. Unia jest pogrążona w chaosie – najpierw w pakcie z Putinem, potem w pakcie klimatycznym, który niszczy gospodarkę, w tym naszą – polską. Pogrążona jest wreszcie w niewypełnianiu obowiązków wobec NATO, czyli najważniejszego sojuszu, jaki istnieje" – mówi Karol Nawrocki w wywiadzie dla Wirtualnej Polski.

Nawrocki: Miejsce przy stole dla Polski i Ukrainy

"Mówiłem przede wszystkim o instytucjonalnej sile UE, która jest dramatycznie niska. I tu niestety miejsca dla takiej Unii przy stole nie ma" – zaznacza mówiąc, że również Polska powinna dostać zaproszenie do rozmów. Podobnie jak Ukraina. "Oczywiste jest to, że oś dyskusji toczy się między Federacją Rosyjską a Stanami Zjednoczonymi, ale Ukraina jak najbardziej powinna być przy stole negocjacyjnym. Znamy z historii pakty zawierane przez wielkie mocarstwa ponad głowami najbardziej zainteresowanych" – przekonuje prezes IPN.

"Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, mimo że przecież mam bardzo wiele zastrzeżeń do podejścia Ukrainy oraz samego prezydenta Zełenskiego wobec Polski. Ukraina nie traktuje Polski po partnersku. Jest niewdzięczna, a w wielu kwestiach zachowuje się nieprzyzwoicie. Nie wpływa to jednak na moją opinię, że Ukraina musi być przy stole negocjacyjnym" – akcentuje kandydat na prezydenta.

Dalej zauważa, że po agresji Rosji z 2022 roku, "przyjęliśmy ponad milion uchodźców, pan prezydent Andrzej Duda był orędownikiem sprawy ukraińskiej na całym świecie, przekazaliśmy masę sprzętu Ukrainie".

