Polacy o wecie Nawrockiego. Ten sondaż zmartwi prezydenta?

W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki zawetował nowe przepisy o ochronie zwierząt. Ustawa nazywana "łańcuchową" zakazuje trzymania psów na uwięzi i jednocześnie wprowadza – zdaniem prezydenta – nierealne rozmiary kojców. Nowela przewiduje kojce od 10 do 30 metrów kwadratowych w zależności od wagi psa. Nawrocki złożył w Sejmie własny projekt w tej sprawie.

W nagraniu zamieszczonym we wtorek (2 grudnia) na profilu Kancelarii Prezydenta na X Nawrocki podkreślił, że choć intencja ochrony zwierząt jest słuszna i szlachetna, to – według niego – ustawa była źle napisana i "zamiast rozwiązywać problemy, tworzyła nowe". Jak dodał, teza, że polska wieś źle traktuje zwierzęta, to krzywdzący stereotyp.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował w sobotę na platformie X, że głosowanie weta w sprawie "ustawy łańcuchowej" jest planowane w środę, 17 grudnia, o godzinie 18:00. Zaznaczył, że popiera wszystkie inicjatywy protestów przed Sejmem tego dnia. "Przyjdźcie!!! Odrzućmy łańcuchy!!!" – napisał.

Ustawa łańcuchowa. Nawrocki przeciw, większość Polaków za

Co o wecie prezydenta sądzą Polacy? Według sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu", 56 proc. pytanych źle ocenia decyzję prezydenta. Przeciwnego zdania jest 44 proc.

Zdaniem politologa Sergiusza Trzeciaka, Nawrocki podjął "bardzo ryzykowną decyzję", zwłaszcza że politycy – bez względu na przynależność partyjną – opowiadają się za spuszczeniem psów z łańcuchów.

Badanie wykonano metoda CAWI (wywiad internetowy wspomagany komputerowo) w dniach 6-7 grudnia br. na próbie 1008 dorosłych osób. Maksymalny błąd oszacowania wynosi ok. 3 proc.

Sejm nie przełamał weta Nawrockiego. Wcześniej Tusk na tajnym posiedzeniu o kryptowalutach

W piątek (6 grudnia) Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Za wnioskiem głosowało 243 posłów, przeciw było 192, żaden się nie wstrzymał. Wcześniej na wniosek Donalda Tuska utajniono część posiedzenia, w trakcie którego premier miał mówić o "kryptoaferze" i "rosyjskim śladzie".

– To, że posłowie opozycji obronili weto prezydenta w tej złej sprawie, nie oznacza, że ona się zakończyła. Mogę powiedzieć z ręką na sercu – i sprawdzicie to w najbliższych dniach i tygodniach – (że) będą bardzo żałowali tej swojej decyzji. Będą się jej wstydzili do końca życia – mówił Tusk podczas Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej.

