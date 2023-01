"Trzeba skończyć z gotówką?". Hołownia odpowiedział

Kolejne banki centralne na świecie uruchomiły albo zapowiadają uruchomienie walut cyfrowych. Jednocześnie rządy wielu państw stopniowo eliminują z obiegu gotówkę. Prym wiodą w tym zakresie Chiny, ale limity są wprowadzane także w Polsce.

Tutejsi politycy są zatem coraz częściej pytani o podejście do tego zagadnienia. Szymon Hołownia udzielił w poniedziałek wywiadu Bogdanowi Rymanowskiemu w Radio ZET. Lider Polski 2050 mówił m.in. o proponowanych przez jego formację polityczną zmianach w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia, a także swoim stanowisku ws. "małżeństw" homoseksualnych.

Polska bezgotówkowa? Hołownia: Tak

Uwagę użytkowników Twittera zwróciła również jego odpowiedź na pytanie dotyczące właśnie pieniądza cyfrowego. Brzmiało ono: Trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądz cyfrowy – tak czy nie?

Gdy Rymanowski odczytał pytanie, Hołownia bez wahania udzielił jasnej odpowiedzi. – Tak, jak najszybciej tak – stwierdził. – Ale wcześniej euro trzeba przyjąć – dodał.

twitter

Konfederacja przeciwko likwidacja gotówki

Całkowicie odmienne stanowisko ma w tej sprawie Konfederacja. Jeden z liderów ugrupowania, Sławomir Mentzen tłumaczył w grudniu, także na antenie Radia ZET, że likwidacja gotówki stanowi olbrzymie niebezpieczeństwo.

– Do czego to doprowadzi, pokazała już Kanada. Na początku tego roku, kiedy mieliśmy w Kanadzie protest kierowców ciężarówek przeciwko obostrzeniom covidowym, skończyło się tym, że protestujący tracili dostęp do swoich kont bankowych, były mrożone ich karty kredytowe, czy też ubezpieczenia. To już się dzieje w 2022 roku – zaznaczył polityk Konfederacji.

Chodzi o Konwój Wolności, którego uczestnicy spotkali się z drastycznymi represjami ze strony władz, ponieważ protestowali przeciwko polityce segregacji sanitarnej obywateli i tzw. obostrzeń oraz zmuszaniu ludzi do szczepień przeciwko COVID.

Mentzen: Nowa forma niewolnictwa

– Jeżeli świat nie będzie miał gotówki, jeżeli za każdą czynność będziemy musieli płacić kartą, przelewem, czy pieniądzem cyfrowym banku centralnego, to politycy uzyskają nad nami przeraźliwą kontrolę. Będą wiedzieli o każdym naszym wydatku – zwrócił uwagę.

Rymanowski zapytał, czy likwidacja gotówki oznacza wprowadzenie nowej formy niewolnictwa. Mentzen odpowiedział, że oczywiście tak. – Jeżeli gotówka zostanie zlikwidowana i jeżeli rząd, czy bank centralny będą mogły zatwierdzać nasze transakcje albo je uniemożliwiać, to kolejnym krokiem jest recenzowanie naszych transakcji. Już teraz we Francji, w telewizji nawet mówi się o tym, że ma zostać wprowadzony "paszport węglowy". Każdy obywatel będzie miał limit dwie tony CO2 za rok i jeżeli je wykorzysta, to nie będzie mógł kupić np. biletu na samolot, wołowiny albo pojechać nigdzie samochodem, bo banki będą wiedziały, na co płacimy, bo każda transakcja będzie przechodziła przez kartę – ostrzegł Mentzen.

Dopytywany, czy jego zdaniem Francuzi zgodzą się na „paszport węglowy” przypomniał, że zgodzili się już na „paszport covidowy”.

Czytaj też:

Afrykański kraj ogranicza wypłaty gotówki. "Zachęta" do form cyfrowychCzytaj też:

Tzw. paszport węglowy wobec Polaków? Poseł przyznaje otwarcie