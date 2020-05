Budka o Sasinie: Wstyd mieć kogoś takiego w rządzie

W imieniu wnioskodawców głos zabrał szef PO Borys Budka. – Nie dziwię się, że na dzisiejszej debacie nad wotum nieufności wobec skompromitowanego Jacka Sasina nie ma premiera Morawieckiego. Nie dziwię się, bo to wielki wstyd mieć kogoś takiego w rządzie – wskazał polityk.

– Żałuję, że nie mogę spojrzeć w oczy panu ministrowi, jego wprost zapytać czy nie wstydzi się tego co zrobił. Czy nie wstydzi się tego w jaki sposób wyrzucił w błoto ponad 70 mln zł. Czy wiecie państwo, na co mogły być przeznaczone te pieniądze? To wynagrodzenie minimalne dla ponad 26 tys. osób, które straciły pracę. To wypłata postojowego dla ponad 33 tys. pracowników. To 138 tys. testów na koronawirusa dla pracowników służby zdrowia czy oświaty. To 850 respiratorów, które mogły znaleźć się w polskich szpitalach. To ponad 1,6 mln maseczek, ale to po tej zawyżonej cenie od kolegi pana Szumowskiego, bo po normalnej cenie to by było 17 mln maseczek. Szanowni państwo, ale co wolał zrobić rząd PiS? Co wolał zrobić rząd PiS rękami ministra Sasina? Wolał te 70 mln przeznaczyć na pseudowybory – mówił Borys Budka.

Po debacie nad wnioskiem odbędzie się głosowanie.