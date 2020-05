Wyrównana II tura. Przewaga Andrzeja Dudy topnieje

W konfrontacji z najbardziej prawdopodobnym rywalem, czyli prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, Andrzej Duda uzyskałby 51 proc., a kandydat Koalicji Obywatelskiej 49 proc. (w poprzednim badaniu 54 proc. wobec 46 proc.).

Jeśli rywalem obecnego prezydenta w II turze zostałby Szymon Hołownia, to przegrałby on również w stosunku 49 proc. wobec 51 proc. (poprzednio 48 proc. wobec 52 proc.). Podobne wyniki byłyby w przypadku Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wynik tej konfrontacji to również 51 proc. do 49 proc. (poprzednio 55 proc. do 45 proc.) dla urzędującego prezydenta.

Mniejsze szanse ma kandydat Lewicy Robert Biedroń, który przegrałby z Andrzejem Dudą w stosunku 47 proc. do 53 proc. (poprzednio 43 proc. wobec 57 proc.). Z kolei kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak uzyskałby w II turze 44 proc. poparcia wobec 56 proc. Andrzeja Dudy (poprzednio 39 proc. wobec 61 proc.).

Według badania, Andrzej Duda wygrałby I turę z wynikiem 40 proc. Na drugim miejscu znalazłby się Rafał Trzaskowski, na którego chce głosować 27 proc. Polaków. Trzecie miejsce zajął Szymon Hołownia, który cieszy się poparciem 17 proc. badanych. Na dalszych miejscach znaleźli się: Krzysztof Bosak (6 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (5 proc.), Robert Biedroń (4 proc.).

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 22 do 25 maja 2020 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1056.

