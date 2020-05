"Kamiński się wysypał. Spiskowano". Bielan: To jest plan całej opozycji

– Powaga Rzeczypospolitej nie ucierpiałaby na tym, jeśli 6 sierpnia pan prezydent Duda, do którego jest mnóstwo zastrzeżeń, opuściłby swój urząd. Majestat Rzeczypospolitej byłby z pewności zachowany w doskonałym stanie do rozpisania następnych wyborów. Tutaj bym się nie obawiał – ocenił niedawno w TVN24 marszałek Senatu Tomasz Grodzki. – Czy to byłaby pani marszałek Witek, czy to byłbym ja, to nie ma aż tak istotnego znaczenia – dodał, mówiąc o tym, kto ewentualnie w takiej sytuacji pełniłby po 6 sierpnia obowiązki głowy państwa.

– Jeśli zastąpię prezydenta Dudę, majestat państwa nie ucierpi – powtórzył marszałek Senatu w dzisiejszym "Super Expresie". Do artykułu w dzienniku odniósł się podczas konferencji prasowej Adam Bielan.

– Z artykułu wynika ni mniej ni więcej niż to, że marszałek Tomasz Grodzki planuje zostać pełniącym obowiązki głowy państwa bez wyborów, na podstawie wątpliwych, całkowicie sprzecznych z prawem analiz konstytucyjnych swoich doradców. Marszałek Grodzki chce uniemożliwić przeprowadzenie w Polsce wolnych, demokratycznych wyborów głowy państwa po to, żeby sam objąć tę funkcję – stwierdził polityk.

"Zgodzili się na to wszyscy liderzy opozycji"

Bielan odniósł się również do dzisiejszych słów wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego, który stwierdził, że wszyscy liderzy opozycji przystali na poprawkę umożliwiającą przeprowadzenie wyborów po 6 sierpnia. – Na tę poprawkę zgodzili się wszyscy liderzy opozycji, w tym Borys Budka, który uczestniczył w spotkaniu, w obecności marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, Jacka Protasiewicza, Włodzimierza Czarzastego. Proszę zapytać wszystkich uczestników spotkania – mówił w TVN24 Kamiński.

– Jeden ze współautorów, jak rozumiem, tego planu, wicemarszałek Michał Kamiński wysypał się, dziękujemy za szczerość panie marszałku, że jest to plan całej opozycji. (...) Więc mamy relację, jak rozumiem, jednego z uczestników spotkania, na którym spiskowano w jaki sposób uniemożliwić przeprowadzenie w Polsce wyborów prezydenckich po to, żeby Tomasz Grodzki przejął obowiązki głowy państwa – stwierdził Adam Bielan na briefingu prasowym.