Zaskakująca propozycja PiS dla Trzaskowskiego. "Numery telefonów do nas mają"

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 28 czerwca. Taką informację przekazała podczas konferencji prasowej Elżbieta Witek. Ogłoszenie daty wyborów oznacza także początek kampanii wyborczej oraz początek zbierania podpisów przez kandydatów, którzy nie zostali zgłoszeni do wyborów 10 maja, a teraz chcieliby wystartować. W takiej sytuacji jest Rafał Trzaskowski.

Jak jednak informuje RMF FM, kandydaci będą musieli zbierać podpisy na nowych formularzach, które nieznacznie różnią się od poprzednich. Nowy wzór ma jeszcze dziś opublikować Państwa Komisja Wyborcza. "To oznacza, że jeśli podpisy były nielegalnie zbierane - jeszcze przed ogłoszeniem daty wyborów - to będą zakwestionowane", a to może zainteresować prokuraturę – wskazuje RMF FM.

Krzysztof Sobolewski zapewnia, że Prawo i Sprawiedliwość z chęcią pomoże Trzaskowskiemu w zbieraniu podpisów.

– Z tego co słyszę, to już niektórzy kandydaci na kandydatów, bo to trzeba tak to ująć w tej chwili, zaczęli zbierać podpisy. Tylko pytam na jakim wzorze i na jakiej podstawie, ponieważ te dokumenty, PKW jeszcze nie opublikowała, co oczywiście nie wyklucza też innej możliwości, jeśli ten kandydat na kandydata, tzw. dubler, jak to o nim mówią niektórzy, będzie miał problemy, to my jesteśmy do dyspozycji, jakby trzeba było pomóc. Numery telefonów do nas mają, więc jeśli trzeba będzie pomóc w zebranie podpisów, to stawiamy się do dyspozycji. Numery telefonów, mogą zadzwonić, zapytać. Odniesiemy się wtedy – stwierdził Sobolewski na briefingu prasowym.

